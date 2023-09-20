Притворился девушкой и выманивал деньги у мужчин

Крымчанин создал женский аккаунт на сайте знакомств, чтобы знакомиться с мужчинами и выманивать у них деньги. Суд Симферополя отправил 46-летнего мошенника на 2,3 года в колонию-поселение.

«В ходе судебного разбирательства установлено, что подсудимый в ноябре 2021 года создал аккаунт на сайте знакомств и от имени девушки переписывался с мужчинами, у которых просил денежные средства в связи с якобы возникшими финансовыми трудностями. Таким образом злоумышленник похитил более 200 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.

Уголовное дело расследовал следственный отдел МВД России по Бахчисарайскому району. На этот период злоумышленнику была избрана мера пресечения в виде заключения под стражей.

Железнодорожный районный суд Симферополя признал мужчину виновным в пяти эпизодах мошенничества. Подсудимый вину признал и даже частично возместил ущерб. Впрочем, его все равно приговорили к реальному сроку. Приговор пока не вступил в законную силу.