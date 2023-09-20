Подземному переходу на станции «Мекензиевы горы» нужно назначить хозяина

Чтобы отремонтировать аварийный подземный переход под железнодорожными путями, его нужно признать бесхозным.

На расширенном заседании комитета Законодательного собрания по городскому хозяйству в очередной раз рассмотрели обращение местной жительницы относительно неудовлетворительного состояния подземного пешеходного перехода в районе железнодорожной станции «Мекензиевы горы». По результатам обсуждения было принято решение обратиться в ДИЗО, чтобы в короткие сроки департамент признал сооружение бесхозным, сообщила пресс-служба Законодательного собрания.

«Также мы направим обращение в правительство города о необходимости постановки данного сооружения на баланс, чтобы далее было выделено финансирование, и в кратчайшие сроки переход отремонтировали», — заверил собравшихся председатель комитета по городскому хозяйству, депутат Вячеслав Камозолов.

Подземный переход на железнодорожной станции «Мекензиевы горы» был торжественно открыт в 2010 году. Стивидорная компания «Авлита» полностью взяла на себя финансовые расходы по его проектированию и строительству. Уложились в 3,7 миллиона гривен (около 463 тысяч долларов). Составы «Авлиты» с зерном тогда шли через станцию «Мекензиевы горы» на зерновой терминал на Северной стороне, а жители поселка, разделенного путями на две части, частенько перебирались на другую сторону под вагонами, рискуя головой и другими частями тела.

После возвращения Севастополя в Россию, подземный переход оказался ничейным. Городские и районные власти от сооружения открестились, и «Крымская железная дорога» владельцем тоннеля под путями не является.

В мае 2022 года после затопления сооружения ливневыми потоками, местные жители, устав ждать помощи от чиновников, своими силами откачали воду и убрали мусор из подземного перехода. Тогда в очередной раз возник вопрос, кто все-таки должен содержать переход, на который долгое время никто не обращает внимание.

И вот теперь оказалось, что подземный переход надо признать бесхозным, чтобы назначить хозяина, которому из бюджета выдадут деньги, за которые он отремонтирует переход.