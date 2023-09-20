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Подземному переходу на станции «Мекензиевы горы» нужно назначить хозяина

Хрулёва Инга

Чтобы отремонтировать аварийный подземный переход под железнодорожными путями, его нужно признать бесхозным.

На расширенном заседании комитета Законодательного собрания по городскому хозяйству в очередной раз рассмотрели обращение местной жительницы относительно неудовлетворительного состояния подземного пешеходного перехода в районе железнодорожной станции «Мекензиевы горы». По результатам обсуждения было принято решение обратиться в ДИЗО, чтобы в короткие сроки департамент признал сооружение бесхозным, сообщила пресс-служба Законодательного собрания.

«Также мы направим обращение в правительство города о необходимости постановки данного сооружения на баланс, чтобы далее было выделено финансирование, и в кратчайшие сроки переход отремонтировали», — заверил собравшихся председатель комитета по городскому хозяйству, депутат Вячеслав Камозолов.

Подземный переход на железнодорожной станции «Мекензиевы горы» был торжественно открыт в 2010 году. Стивидорная компания «Авлита» полностью взяла на себя финансовые расходы по его проектированию и строительству. Уложились в 3,7 миллиона гривен (около 463 тысяч долларов). Составы «Авлиты» с зерном тогда шли через станцию «Мекензиевы горы» на зерновой терминал на Северной стороне, а жители поселка, разделенного путями на две части, частенько перебирались на другую сторону под вагонами, рискуя головой и другими частями тела.

После возвращения Севастополя в Россию, подземный переход оказался ничейным. Городские и районные власти от сооружения открестились, и «Крымская железная дорога» владельцем тоннеля под путями не является.

В мае 2022 года после затопления сооружения ливневыми потоками, местные жители, устав ждать помощи от чиновников, своими силами откачали воду и убрали мусор из подземного перехода. Тогда в очередной раз возник вопрос, кто все-таки должен содержать переход, на который долгое время никто не обращает внимание.

И вот теперь оказалось, что подземный переход надо признать бесхозным, чтобы назначить хозяина, которому из бюджета выдадут деньги, за которые он отремонтирует переход.