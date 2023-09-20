Педагог из Севастополя поборется за победу в конкурсе «Сердце отдаю детям»

Учащиеся Севастопольского отделения Малой академии наук организовали флешмоб в поддержку своего преподавателя, финалиста Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» Маргариты Ковалевой.

Конкурс проводится в России в 25-й раз, он начался 20 сентября, на этот раз в Санкт-Петербурге. М.Ковалева будет бороться за звание лучшего педагога допобразования России.

Участница из Севастополя работает в Институте биологии южных морей, а в МАН преподает гидробиологию. Ее номинация — «Педагог дополнительного образования по естественнонаучной направленности».

По словам директора Севастопольского отделения МАН Сергея Пасеина, этот конкурс является аналогом «Учитель года», но проводится не среди учителей школ, а среди преподавателей учреждений дополнительного образования. Программой финала конкурса предусмотрено, что преподаватели будут давать мастер-классы, выполнять всевозможные задания.

Конкурс проводится в два тура. Первый состоял из двух заочных этапов. В финал вышли сильнейшие.

В заочном этапе приняли участие 525 человек из 77 регионов РФ, 90 конкурсантов из 40 регионов стали участниками очного этапа.

Учащиеся Севастопольского отделения МАН своим флешмобом желают М.Ковалевой успешного выступления.