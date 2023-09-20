Новый диагностический аппарат подарили в рамках программы «Дети без слез»

Аппарат предназначен для обследования маленьких пациентов со сложными видами эпилепсии. Как пояснили в медучреждении, оборудование является уникальным – подобного нет ни в одной государственной клинике Севастополя и Крыма, правда есть в некоторых частных лечебных заведениях.

Как сообщается на сайте ГБУЗ «Севастопольская больница №5», наличие аппарата дает возможность проводить видео-электро-энцифолографию или видео ЭГ мониторинг. Прибор позволяет одномоментно исследовать и регистрировать несколько параметров, а также получать видеоизображение с одной или двух видеокамер, что делает исследование максимально полным и точным.

Новый аппарат установлен в неврологическом отделении больницы, он уже активно эксплуатируется – обследование прошли 12 пациентов. Для прохождения диагностики на новом аппарате необходимо получить направление невролога.

– В настоящее время для того, чтобы иметь возможность более полно задействовать аппарат завершаются организационные мероприятия, отрабатываются графики и режим работы специалистов, готовятся договоры и оформляются сотрудники, которые имеют соответствующие допуски для проведения и расшифровки результатов видео ЭГ мониторинга, – говорится на сайте больницы.

Известно также, что дарение аппарата стало результатом сотрудничества между руководством банка и руководством больницы.