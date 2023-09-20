Юные севастопольцы примут участие в конкурсе «Таланты XXI века»

Учащиеся Севастопольского отделения Малой академии наук представят свои работы по программированию, робототехнике, астрономии, электронике и так далее на конкурсе научно-технического творчества учащихся Союзного государства «Таланты 21 века», который пройдет с 24 по 30 сентября 2023 года в Минске.

Об этом «Севастопольской газете» сообщил директор Севастопольского отделения Малой академии наук Сергей Пасеин.

Он рассказал, что конкурс проводится Министерством образования Республики Беларусь и Министерством просвещения Российской Федерации совместно с Постоянным комитетом Союзного государства. Этот конкурс седьмой по счету, в нем примут участие около 300 юных изобретателей, рационализаторов, исследователей в возрасте 14-18 лет из всех областей Беларуси и Минска, а также из 16 субъектов Российской Федерации.

— Ребята будут защищать свои творческие проекты в семи секциях: «Техническое конструирование», «Электроника, телемеханика и связь», «Робототехника, автоматика и интеллектуальные системы», «Научные исследования, эксперимент», «Астрономия и космонавтика», «Мультимедийные технологии», «Программирование и вычислительная техника», — рассказал С.Пасеин.

Кроме того, принимающая сторона подготовила для ребят насыщенную культурную программу патриотической направленности. Ребята также примут участие в тематических мероприятиях «День Беларуси», «День России», «День науки», «День Союзного государства».

И это не считая концертов, творческих вечеров, лекций известных изобретателей, интеллектуальных конкурсов и спортивных мероприятий.

От Севастополя в конкурсе примут участие 13 юных талантов.