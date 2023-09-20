Гражданским беспилотникам выделили полосу радиочастот

«Решение, принятое Государственной комиссией по радиочастотам (ГКРЧ), теперь закреплено постановлением правительства. Оно направлено на обеспечение радиочастотным ресурсом пользователей беспилотников, что особо актуально для построения единой инфраструктуры», — говорится в сообщении пресс-службы правительства РФ.

Выделение специализированной частоты радиосвязи — один из первых необходимых шагов по созданию инфраструктуры для гражданских дронов. Гражданские беспилотники уже сейчас активно используются в самых разных отраслях: в энергетике, сельском хозяйстве, строительстве, геологоразведке, картографии. С их помощью также решаются задачи экологического контроля, предупреждения ЧС и техногенных аварий.

В мае правительство России по поручению Президента приняло Стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года. Был разработан и утвержден соответствующий национальный проект.