Глэмпинг в Учкуевке построят, когда проект переделают

Деревню для элитного отдыха в районе парка «Учкуевка» все-таки построят после доработки проекта. Об этом рассказала глава Севприроднадзора Юлия Гаврилова, отвечая на вопрос севастопольцев в эфире Центра управления регионом.

Ю.Гаврилова отметила, что ей очень не нравится слово «глэмпинг». Это слишком специфический термин, который многие не понимают. По ее мнению глэмпинги лучше называть туристическими домиками.

Но, как ни называй строительство, которое планирует Севприроднадзор, вместо 10 домиков типа Safari Lodge Deluxe, как указано в проектной документации, на двух гектарах территории люди желают видеть просто дендрапарк.

По словам руководителя Севприроднадзора, в настоящее время по всей стране активно развивают экологический туризм. Севастополь — не исключение. В законодательство в этом году были внесены изменения, которые регламентируют, каким образом на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) должно проходить создание таких туристических объектов.

«В основном это касается национальных парков, ООПТ с максимальными ограничениями. Даже там регламентировано создание определенных объектов. И предписано, рекомендовано развитие экологического туризма, в том числе создание таких нестационарных временных объектов для размещения, для ночевки людей и так далее», — рассказала Ю.Гаврилова.

Участок в Учкуевке, о котором идет речь, закреплен за ГБУ Севастополя «Дирекция ООПТ и лесного хозяйства».

«Это лесной участок, любая деятельность там возможна только после разработки проекта освоения лесов, что было сделано. Этот проект проходит экспертизу. Для нас это был первый опыт. Проект мы разработали, но когда приступили к реализации, поняли, что проект нужно дорабатывать, что мы немного по другому представляли себе освоение этой территории, поэтому на сегодняшний день реализацию проекта по Учкуевке мы отложили», — заявила Ю.Гаврилова.

При этом в начале строительства на встрече с общественностью представители «Дирекции ООПТ...» утверждали, что положительное заключение государственной экспертизы уже получено.

«Глэмпинг Эко Парк «Просека»

Согласно проектной документации на территории 2,1 га Мекензиевского лесничества планируется обустроить 10 глэмпингов типа Safari Lodge Deluxe, некапитальное административное здание с ресепшеном, фотозоной, складом и комнатой для персонала, пять зон отдыха с мангалами и беседками; поляны с очагом, имитирующим туристическую стоянку; три нестационарных торговых объекта для общественного питания, а также парковка для автомобилей. На все это выделяется 20,5 миллиона рублей. Вероятно, как это было с глэмпингами от управления туризма, еще какую-то сумму должен вложить в проект застройщик.