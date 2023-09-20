Футболистов наградили за спасение утопающих

Членов студенческой футбольной команды СевГУ Ивана Чистякова и Даниила Пономарева наградили за спасение утопающих в Любимовке. В правительстве Севастополя им вручили благодарственные письма и часы.

Благородный поступок молодые люди совершили 28 июля. Тогда за территорией официального пляжа «Любимовка» двое мужчин отправились купаться в шторм. Как только спасатели соседнего пляжа увидели это, то бросились на помощь. Выяснилось, что в числе спасателей были и студенты — И.Чистяков и Д.Пономарев, сообщили в пресс-службе СевГУ.

Сразу после происшествия губернатор Севастополя М.Развожаев написал в социальных сетях: «Чтобы вытащить двух мужчин из воды — понадобилось шесть человек! В такой шторм это сделать непросто. Спасатели заходили парами на обвязке. Мужчин начало прибивать к пирсам, но спасатели боролись за жизнь утопающих до последнего, рискуя своими жизнями».

Тогда же глава города поблагодарил спасателей пляжа «Любимовка» и поручил наградить за их добросовестное отношение к службе и высокий профессионализм. Награждение студентов-футболистов состоялось 19 сентября в правительстве Севастополя. Им вручили благодарственные письма от губернатора и памятные часы.