«Башня ветров» — детективная история с крымским сюжетом

У севастопольской писательницы Ирины Грин вышел в свет новый детективный роман под названием «Башня ветров». Об этом она написала на своей странице в соцсетях.

Как и предыдущие произведения писательницы, это очередная детективная история, в которой во всей полноте раскрыт ее тонкий психологический талант.

Как обычно, писательница развивает в своем романе много сюжетных линий, вводит харизматичных персонажей, разрабатывает неожиданные сюжетные повороты.

По сюжету, в детективное агентство «Кайрос» обращается владелец частного дома престарелых «Райский сад», расположенного в крымских горах, с просьбой отыскать некого Сергея Егоровича Новикова. Зимним вечером в метель он отправился в гости и не вернулся. Поиски не дали результатов. Ситуация усложнена тем, что Новиков уже не молодой человек — это, а также иные обстоятельства наводят на мысль о его гибели.

Однако потом выяснятся, что Новиков – не простой пенсионер, в прошлом он еще и военно-морской офицер, капитан первого ранга в отставке, обладатель многих боевых наград, человек, не раз смотревший в глаза смерти. Обитатели «Райского сада» не сомневаются, что Новиков жив.

Их уверенность подкрепляется обстоятельствами расследования, в ходе которого выясняется, что не все причастные к делу, откровенны и являются теми, за кого себя выдают.

Словом, И.Грин в очередной раз написала захватывающий детектив, который издало столичное издательство «Эксмо».

Остается добавить, что как обычно, книга написана прекрасным русским языком. Роман уже в продаже.