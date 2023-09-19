Женщина упала с обрыва на «Баунти»

На Фиоленте в районе дикого пляжа «Баунти» женщина сорвалась с обрыва. Эвакуировать ее пришлось семи спасателям.

«18 сентября в 17 часов 44 минуты на пульт оперативного дежурного ГКУ «Спасательная служба Севастополя» поступило сообщение о падении человека с высоты в районе дикого пляжа «Баунти». К месту происшествия выехала дежурные смены поисково-спасательных подразделений «Юг» и «Балаклава»», — рассказали о происшествии в Спасательной службе Севастополя.

Пострадавшую пришлось эвакуировать из труднодоступного места. Для этого потребовалось семь спасателей, один автомобиль и катер. Помощь была оказана оперативно — к половине восьмого вечера спасательные работы были завершены. Женщину передали сотрудникам скорой помощи.

Спасательная служба Севастополя работает круглосуточно. В случае непредвиденных ситуаций обращайтесь по телефонам: 112, 54-33-97; +7(978) 062-46-11; +7 (978) 377-74-21 (согласно тарифов вашего мобильного оператора).