Женщина стреляла в слесаря, который пришел демонтировать систему отопления

Жительница Севастополя несколько раз выстрелила из газового пистолета в сотрудника управляющей компании. Работник ЖКХ пришел в многоквартирный дом демонтировать старое отопительное оборудование.

«14 сентября в дежурную часть УМВД России по Севастополю обратился работник городской управляющей компании с заявлением о том, что во время выполнения им работ по демонтажу устаревшего отопительного оборудования в многоэтажном доме, местная жительница произвела в его сторону несколько выстрелов из предмета, похожего на газовый пистолет, в результате чего он получил химические ожоги», — сообщили в пресс-службе севастопольской полиции.

Личность стрелявшей установлена. Потерпевшему назначена судебно-медицинская экспертиза для установления степени тяжести полученных травм. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По некоторым данным, инцидент произошел в многоквартирном доме на улице Ленина.