Здание Севастопольского театра оперы и балета претендует на инженерный Оскар

Здание строящегося Севастопольского театра оперы и балета номинировано на победу во Всероссийской инженерно-архитектурной премии 100+ Awards. Информация об этом размещена на федеральном портале «Мир квартир».

Всего на рассмотрение экспертного совета поступило 198 заявок из 27 городов страны. Экспертный совет выбрал 83 проекта, которые распределены по восьми номинациям.

Самыми популярными номинациями стали «Лучшая BIM-модель здания», «Лучшее решение по созданию комфортной городской среды», «Лучший дизайн интерьера — квартира площадью от 100 кв.м».

Севастопольский театр оперы и балета вошел в число претендентов в номинации «Лучшая BIM-модель здания». Всего в номинации восемь соискателей.

Лауреатами премии становились такие проекты, как «Лахта-Центр», единственный в стране объект бюро Нормана Фостера — штаб-квартира Русской медной компании, порт Восточный от Уральской горно-металлургической компании, Московский клинический научный центр имени А. С. Логинова, БЦ «Земельный», ЖК «Амурский парк», Многофункциональная ледовая арена на 15 тысяч зрителей в Екатеринбурге и другие сложные и уникальные объекты.

Среди проектов-номинантов этого года — мостовой переход через реку Оку на скоростной автодороге Москва — Нижний Новгород — Казань, центр винного туризма WINEPARK в Крыму, Дворец водных видов спорта в Екатеринбурге, «РМК-Арена» в Челябинске, Деревня Международного фестиваля университетского спорта в Екатеринбурге.

В составе жюри — ведущие российские и иностранные специалисты строительной отрасли, представители профильных органов государственной власти и местного самоуправления.

Объявление результатов и торжественное награждение состоится на Х Международном форуме и выставке 100+ TechnoBuild на «Екатеринбург-Экспо» с 3 по 6 октября.