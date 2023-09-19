За полгода госпрограмму выполнили на 42%

На реализацию государственной политики регионального развития на период 2022-2025 годы городу из федерального и местного бюджетов выделено 93,5 млрд рублей. Финансирование на текущий год — 26,5 млрд рублей. По состоянию на 1 июля средства, направленные на реализацию мероприятий по государственным программам Севастополя, исполнены на 11,68 млрд рублей — это 42,3 %, говорится в отчете.

Должны сдать 48 объектов, пока сдали пять

«Согласно соглашениям и изменениям, в них внесенным, заключенным с Минстроем России на 2023 год, в Севастополе предусмотрено ввести в эксплуатацию 48 объектов, в том числе 17 переходящих с 2022 года. В первом полугодии 2023 года введено в эксплуатацию пять объектов», — подсчитали в Контрольно-счетной палате города.

Это два объекта 2023 года: физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом (ФОК) в Верхнесадовом и поликлиника в Казачьей. Еще три — недострои 2022 года: детский сад в Гагаринском районе на ул.Героев Бреста, детский сад в Ленинском р-не на ул.Верещагина (в документации ул.Хрусталева – пр.Генерала Острякова – 5 км) и ФОК с универсальным игровым залом в Каче.

При этом два объекта строительства в отчет Контрольно-счетной палаты не вошли, так как находятся на контроле в городской прокуратуре. Так детский сад на 260 мест в Каче должны были сдать в 2022 году, но что-то пошло не так. Строительством заинтересовалась прокуратура, сейчас по факту мошенничества в крупном размере (420 тысяч рублей) возбуждено уголовное дело.

Еще один несданный объект — ФОК с бассейном в Инкермане. Его строительная готовность составляет 95%, за стройкой тоже следит прокуратура.

Кроме того, по трем государственным программам: «Развитие градостроительной деятельности в городе Севастополе», «Развитие государственной ветеринарной службы и обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия города Севастополя» и «Развитие туризма города Севастополя» в первом полугодии кассовое исполнение по расходам вообще не производилось.

В рамках строительства системы теплоснабжения из семи объектов этого года шесть планируется из госпрограммы исключить.

По реконструкции двух, строящихся с 2018 года тепловых пунктов с блочно-модульными котельными на улицах Шевченко и Адмирала Фадеева, строительно-монтажные работы не ведутся. Для окончания их реконструкции необходимо изыскать средства за счет городского бюджета.

Также аварийный водопровод от ГУ-13 до ГУ-4, Д-500 мм (1-я очередь) планируют реконструировать за счет московских денег. Госконтракт на его строительство был заключен в 2018 году, а расторгнут в одностороннем порядке заказчиком в 2020 году. При этом полное завершение строительства водопровода планируется перенести с 2023 года на 2027 год.

Совсем другие цифры

При этом 4 сентября по итогам совещания под председательством вице-премьера России Марата Хуснуллина губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем телеграм-канале написал, что в Севастополе до конца 2023 года по госпрограмме введут в эксплуатацию 26 объектов.

«В Севастополе по госпрограмме социально-экономического развития Крыма и Севастополя введут в эксплуатацию 26 объектов до конца года. В их числе — школы, детские сады, надземные пешеходные переходы, ветеринарная лечебница. Для Севастополя это беспрецедентное количество по вводу, особенно с учетом сложностей в логистике», — написал М.Развожаев.

Он отметил, что в 2023 году уже ввели в эксплуатацию восемь новых объектов: провели газ в село Орлиное, построили детские сады в разных районах города, в районе бухты Казачья сдали поликлинику а в Каче и Верхнесадовом — физкультурно-оздоровительные комплексы.