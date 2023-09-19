Вместо бумажного паспорта можно показать документ на смартфоне

Президент России Владимир Путин подписал указ о цифровом паспорте. Теперь электронные документы из Госуслуг в отдельных случаях приравниваются к бумажному оригиналу.

Глава государства 18 сентября 2023 года подписал указ «О предоставлении сведений, содержащихся в документах, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации, с использованием информационных технологий». В нем говорится, что электронные документы будут приравниваться к бумажному паспорту в случаях, определенных правительством РФ по согласованию с ФСБ.

«Мобильное приложение Госуслуги можно будет использовать вместо бумажных документов — удостоверений, выписок, справок, свидетельств, паспорта — только в отдельных бытовых случаях. Цифровые копии не заменят оригиналы документов», — пояснили в Минцифры России.

Перечень ситуаций, в которых можно будет применять мобильное приложение «Госуслуги» для подтверждения личности или прав на совершение отдельных действий, определит правительство в течение трех месяцев. Использование приложения — дело исключительно добровольное. Существующие бумажные документы сохранят свой статус, их можно будет по-прежнему предъявлять без всяких ограничений.

Раньше подтвердить личность в государственных учреждениях можно было только с помощью бумажного паспорта. Теперь достаточно будет показать смартфон с открытым профилем на Госуслугах.