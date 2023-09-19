Троих севастопольских учителей наградили президентской премией

Среди лауреатов – преподаватель русского языка и литературы севастопольской средней школы №6 Анна Васильева, учитель русского языка и литературы севастопольской средней школы №3 Альбина Свиридова, учитель начальных классов севастопольской средней школы №20 Ирина Плискач.

Президентская премия составляет 200 тысяч рублей. Сообщается, что в год педагога и наставника общее количество премий увеличено с 1000 до 1250.

Премии присуждаются ко Дню учителя по результатам конкурса среди учителей образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования. Конкурс проводится с целью стимулирования педагогов к совершенствованию преподавательской и воспитательной деятельности, развитию творческого и профессионального потенциала.

Основные принципы проведения конкурса — гласность, открытость, прозрачность процедур оценки и обеспечение равных возможностей для участия в нем учителей. Выдвижение учителей на получение премии производится с их письменного согласия коллегиальным органом управления образовательной организации.

Организатором конкурса на присуждение премий лучшим учителям выступает Академия Минпросвещения России.