Треть управляющих компаний не прошли проверку по подготовке к отопительному сезону

Подготовка к отопительному сезону – в разгаре. Об этом 18 сентября сообщил и.о.заместителя губернатора Евгений Горлов. Однако далеко не все подходят к этому ответственно.

По словам и.о.замгубернатора, подготовка к отопительному сезону ведется комплексно, с акцентом на объекты социальной сферы – объектам образования и здравоохранения.

При этом особое внимание уделяется управляющим компаниям, ТСН и ТСЖ, самостоятельно подготавливающим жилой фонд к отопительному сезону.

– У нас сегодня было 36 представителей от многоквартирных жилых домов с формами управления ТСН, ТСЖ, кооперативы. Очень хорошая готовность у людей, самостоятельно занимающихся самоуправлением дома, – отметил замгубернатора.

Гораздо хуже, по его словам, обстоят дела с управляющими компаниями (УК), которых в городе 37, но больше трети из них (13) комплексную проверку не прошли.

В частности, в закрепленных домах не произведена промывка систем отопления, не обеспечено содержание надлежащим образом внутренних и индивидуальных сетей газоснабжения, в том числе котлов, которые находятся в помещениях.

Таким управляющим компаниям выданы соответствующие замечания, с предупреждением, что в случае невыполнения дважды требований комиссии, УК может лишиться права обслуживать конкретный дом. Более того, в последующем УК может лишиться комплексной лицензии и даже уйти с рынка.

– Они этого не хотят, поэтому мы поставили срок для устранения замечаний, указанных в акте, – заключил Е.Горлов.