Разминирование бухты Гильзовой продолжается

Более четырех тысяч боеприпасов времен ВОВ подняли со дна бухты Гильзовая и уничтожили сотрудники МЧС России в Севастополе.

В бухте Гильзовая на Фиоленте водолазы МЧС ведут работы третий год подряд. И вот — новый «улов»: 1180 боеприпасов времен Великой Отечественной войны подняли из воды за один день. Всего в 2023 году специалисты ведомства обнаружили здесь 4 040 взрывоопасных предметов. Все находки уничтожены, сообщили в ГУ МЧС России по Севастополю.

В бухте Гильзовая в этом году саперы ведут работу с мая. Мероприятия продолжатся до конца октября. Водолазы МЧС извлекают из воды артиллерийские снаряды, минометные мины, ручные гранаты, взрыватели как немецкого, так и советского производства. На данный момент совершено 423 погружения общей продолжительностью свыше 600 часов, обследовано более двух гектаров дна.

Очередные находки подняли с глубины при помощи заполненных воздухом понтонов и отбуксировали в соседнюю, менее обрывистую Голубую бухту. С осторожностью боеприпасы вынесли из воды, погрузили на борт спецавтомобиля и транспортировали на полигон, где ликвидировали одновременно путём контролируемого подрыва.