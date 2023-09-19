Проект КОС «Южные» предлагают еще раз обсудить

Корректировка проекта КОС «Южные» потребовалась в том числе в связи с решением не строить в Балаклаве собственные очистные, а все канализационные стоки направить по коллектору на очистные в район Камышовой бухты.

Общественные обсуждения документации проводятся с 19 сентября по 3 октября. Правда, с проектной документацией можно ознакомиться на сайте департамента архитектуры dag.sev.gov.ru (раздел «Общественные обсуждения») только с 26 сентября и по 1 октября.

Замечания и предложения по проекту принимаются по интернету, а также в письменном виде на ул.Рабочая, 5а.

Напомним, что речь идет об очистных сооружениях КОС «Южные» проектной производительностью 130 тысяч кубов в сутки (с возможностью увеличения до 160 тысяч кубометров), а также вторичного использования технической воды.

В общей сложности, строительство объекта ведется уже полвека и отмечено многократной сменой подрядчиков и даже пропажей миллиардного финансирования.