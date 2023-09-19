Новый штамм коронавируса заразнее всех предшественников

Вариант коронавируса BA.2.86, получивший также наименование пирола, более заразен, нежели его предшественники, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

«Новый вариант коронавируса (BA.2.86) пирола имеет ряд дополнительных мутаций по сравнению с ранее выявленными вариантами омикрона, и он более заразный, чем его предшественники», — говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре заверили, что в России есть тесты, которые способны выявить пиролу, а также препараты, которые обеспечат эффективное лечение заболевания, вызываемого этим штаммом.

Напомним, пандемия коронавируса началась в декабре 2019 года со вспышки в китайском Ухане, статус пандемии она получила 11 марта 2020 года, а 5 мая 2023 года было заявлено, что covid-19 больше не является мировой чрезвычайной угрозой в области здравоохранения, хотя опасность продолжает оставаться серьезной.

Вызываемые пиролой симптомы пока не описаны из-за небольшого количества заболевших, но, по мнению врачей, они вряд ли будут отличаться от общих признаков коронавируса: высокая температура; затрудненное дыхание; кашель, насморк, чихание; головная боль, боли в мышцах и груди, общая слабость; возможна тошнота, рвота и диарея.

Привиться пока не получится

На сегодняшний день на полуострове сделать прививку от ковида невозможно — нет вакцины.

По информации Минздрава Крыма, в медучреждения Республики Крым она поступит до конца сентября. Севастопольский департамент здравоохранения обещает завоз вакцины в начале октября.