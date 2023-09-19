Из Симферополя в Адлер будет ходить два поезда

Новый поезд будет ходить в дополнении к уже назначенному поезду №315/316. Таким образом, осенью поезда из Крыма в ближайший аэропорт будут ходить практически ежедневно.

Обратите внимание! Расписание поезда будет отличаться в разные даты, поэтому перевозчик рекомендует уточнять его при покупке билета.

В первый рейс поезд отправится из Симферополя 3 октября, из Адлера — 4 октября. В составе поезда — купейные и плацкартные вагоны.

Напомним, что поезд №315/316 с сентября 2023 года формируется только из новых купейных вагонов с душем.

С 24 февраля 2022 года Россия закрыла для гражданских самолетов часть своего воздушного пространства на юге и в центральной части страны на фоне проведения специальной военной операции на Украине. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Ближайший для жителей Крыма действующий аэропорт находится в Адлере.