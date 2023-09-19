Грабители требовали 50 тысяч рублей, но согласились и на две

«По версии следствия, трое ранее судимых за незаконные операции с наркотиками и имущественные преступления жителей Севастополя в возрасте 23, 24 и 30 лет предположили, что знакомый одного из них, 23-летний мужчина, может быть причастен к незаконному сбыту запрещенных веществ и иметь в наличии крупную сумму денег, которую они решили похитить и разделить между собой», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.

Когда хозяин квартиры открыл дверь, один из налетчиков, угрожая предметом, похожим на пистолет, потребовал у него 50 тысяч рублей в качестве надуманного штрафа якобы за торговлю наркотиками. Но таких денег у молодого человека не было. Убедившись в этом, злоумышленники похитили две тысячи рублей и паспорт потерпевшего и скрылись.

Всех трех участников нападения нашли. Двух взяли под стражу, решается вопрос об избрании меры пресечения третьему подозреваемому. В их квартирах полицейские провели обыски и обнаружили предполагаемое орудие преступления — пневматический пистолет. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».