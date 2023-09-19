Договоры по обслуживанию газового оборудования не должны выполняться формально

Таким образом он отреагировал на многочисленные жалобы потребителей, которые указывают на не удовлетворительное исполнение договорных обязательство со стороны сотрудников Горгаза.

– Люди, которые заключили договора, жалуются, что сотрудники приходят, смотрят и больше ничего не делают. Между тем, есть постановление, с перечислением минимальных требований, которые должны быть выполнены организацией. Они должны осмотреть все газовые приборы и их элементы и при необходимости заменить их, – пояснил Е.Горлов, особо подчеркнув, что проверяющие также должны проводить работу с газоанализаторами.

Еще один вопрос — определение возможных утечек газа. По его словам, некоторые пользователи жалуются, что диагностика проводится при помощи ... мыла, вместо того, чтобы использовать специальные приборы.

– Это не минута и не пять минут, а большая работа, если есть проблема. Я сам выезжал, меня это не устроило, и я поставил задачу государственному жилищному надзору и горхозу эту работу организовать и проверить все договорные отношения. Помочь им сделать такие договора, которые бы комплексно закрыли весь вопрос, – сказал замгубернатора.

При этом он призвал жителей города сообщать о конкретных случаях недобросовестного обслуживания газовиками жилого фонда.