Бархатный сезон продолжается
После августовской жары в Севастополе и его окрестностях установилась теплая малооблачная погода. До конца текущей недели она такой и будет, сообщили 19 сентября в Севастопольском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Ветер ночью восточный и западный умеренный, ночная температура воздуха +12+15 градусов, днем +23+27 градусов. Температура морской воды +21+23 градуса.
– Мы пока не ждем никаких погодных изменений. Правда, что будет дальше, пока неизвестно, — сообщили в Гидрометцентре.