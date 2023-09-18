В «Кроссе наций» участвовали более 1200 севастопольцев

В Севастопольском парке Победы 16 сентября прошли традиционные соревнования «Кросс нации». Мероприятие проводится в Севастополе с 2014 года.

Очередной праздник физкультуры и активного образа жизни специалисты городского управления по делам молодежи и спорта приурочили к Всероссийскому Дню бега, с целью популяризации здорового образа жизни и привлечения населения к занятиям физкультурой. Мероприятие реализуется в рамках регионального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». На этот раз в нем приняли участие 1 200 человек.

Бегуны начали собираться у памятника Георгию Победоносцу в парке Победы с семи утра. Им было предложено выбрать дистанцию из шести возможных: на 500, 1000, 2000, 3000, 4000 и 6000 метров.

Особенностью соревнований стала возможность одновременно выйти на старт любителям и профессионалам. Кроме того, никакого возрастного ценза «Кросс нации» не предусматривает.

В забегах приняли участие мужчины и женщины. В рамках соревнований также работал центр тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО для организации выполнения нормативов участниками соревнований возрастной группы 2006-2007 г.р. Победители получили кубки и медали, а результат соревнований может быть зачтен в рамках норм ГТО.