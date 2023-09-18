Суд отправил за решетку курьера дистанционных мошенников

Приговор 32-летней жительнице Севастополя вынес Гагаринский районный суд: курьер телефонных мошенников проведет в колонии общего режима на два с половиной года.

В марте 2023 года телефонные мошенники позвонили севастопольской пенсионерке и сообщили, что ее подруга пострадала в ДТП и в отношении нее возбуждено уголовное дело. Пожилая женщина согласилась передать деньги и вещи, чтобы помочь своей приятельнице.

Получив задания дистанционных мошенников через мессенджер в интернете, курьер пришла домой к пенсионерке и забрала у нее пакет. В нем лежали 370 тысяч рублей, полотенца, чашка, ложка и заявление о прекращении уголовного дела. Вещи были выброшены, часть денег переведены «заказчикам», а часть достались курьеру в качестве вознаграждения.

Злоумышленницу задержали уже через несколько дней. Уголовное дело расследовал следственный отдел ОМВД России по Гагаринскому району Севастополя. Гагаринский районный суд назначил виновной наказание в виде лишения свободы на срок два года шесть месяцев в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей о взыскании материального ущерба, рассказали в пресс-службе городской прокуратуры.

Уже в ходе следствия злоумышленница вернула потерпевшей 160 тысяч рублей.