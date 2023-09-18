Севастопольские биологи создали отечественную устрицу

Необходимость заняться выращиванием устричного спата — малька устриц — и отработать технологию полного производственного цикла в экспериментальном питомнике продиктована невозможностью импортировать устричную молодь из Франции в связи с санкционной политикой. Исходя из этой реальности Научно-образовательным центром (НОЦ) «МореАгроБиоТех» был разработан целый проект по созданию таких питомников.

— Наша цель — импортозамещение. Мы уже сейчас ведем переговоры с фермерами Севастополя и Крыма и надеемся в ближайшее время дать им интересную, качественную, высокопроизводительную продукцию, — поделился директор межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня «Мореагробиотех» Алексей Чуклин.

Пока полупромышленный

Заместитель директора Федерального исследовательского центра Институт биологии Южных морей им.Ковалевского РАН Ярослав Андрончик напомнил, что первый опыт создания питомника устричного спата в Севастополе был получен еще в 2016 году. Тогда удалось произвести первые 400 тысяч штук мальков. Теперь производственная площадка расширена, с перспективой выращивания до одного миллиона штук в сезон.

— На сегодня мы реально создали нашу отечественную устрицу. Севастополь всегда славился прибрежной экосистемой, вот почему устрица, как и рыба, всегда должны быть на нашем столе, — оптимистично поделился Я.Андрончик. Ныне созданный полупромышленный питомник по выращиванию устричного спата является первым в России, с весьма амбициозными расчетными цифрами будущего производства — от 16 до 20 миллионов штук спата в сезон, именно столько необходимо для удовлетворения потребностей страны в устрицах. Другое дело, что создание промышленного питомника станет возможным после привлечения крупного инвестора, готового вложить в строительство питомника не менее 90 миллионов рублей. Такого пока нет.

Зато создано малое инновационное предприятие ООО НИО «Марикультура», которое уже не один год занимается выращиванием устриц. Вот и первая партия в 10 тысяч штук будет высажена на этой ферме уже на следующей неделе, а через год можно будет попробовать первую севастопольскую устрицу. Я.Андрончик заверил, что выращивание собственного спата повлияет на себестоимость конечного продукта и ценообразование товарной устрицы. Он также пообещал, что отечественная устрица будет в три раза дешевле европейской.

Нужно отработать технологию

Как рассказал заведующий отделом аквакультуры и морской фармакологии Института биологии южных морей РАН, доктор биологических наук Виталий Рябушко, речь идет о выращивании гигантской, или тихоокеанской устрицы. На эти цели в прошлом году было выделено финансирование. Устричный питомник — это процесс от выращивания корма до выставления готового спата в море. Обычно все начинается в конце марта и заканчивается в конце сентября.

— До недавнего времени мы закупали за границей так называемые тетраплоидные устрицы, организмы, которые не тратят энергию на размножение и потому очень быстро растут. Природных размеров они достигают в полтора-два раза быстрее. Поскольку у нас сейчас тетраплоидных устриц нет, необходимо разработать технологию и получить соответствующее маточное стадо, которое мы сможем предложить фермерам, — пояснил В.Рябушко.

По его словам, весь процесс начинается с проведения нереста, получения личинок, оседание их на субстрат, с последующим доращиванием до определенного размера. После этого полученный спат выставляется в естественную морскую среду. Сейчас размер взращенных мальков — примерно 15 мм, что вполне достаточно для высаживания в море.

Еще примерно 800 тысяч мальков в настоящее время находятся на доращивании.

Сначала выращивают корм

Процесс выращивания спата включает два этапа, разделенных по отдельным помещениям: в первом создают кормовую базу для моллюсков, которой являются одноклеточные микроводоросли.

Как рассказала кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Людмила Ладыгина культивирование кормовых водорослей состоит из трех этапов: коллекция водорослей, стартовое культивирование (иначе, выращивание их в колбах и массового культивирования водорослей в больших полиэтиленовых мешках, которыми заполнено отдельное помещение.

Это и является пищей для растущих личинок, который кормят три-четыре раза в день. По мере роста личинок меняются виды кормовых микроводорослей, а также объем пищи.

Ясли для устриц

Они находятся в помещении, где работает старший научный сотрудник отдела аквакультуры и морской фармакологии Анна Пиркова. На самом деле, это две большие ванны с водой, которая постоянно насыщается кислородом.

А.Пиркова рассказала, что выращивание спата также разделено на несколько этапов. Сначала выбирается маточное стадо, которое должно состоять из экземпляров разного размера, возраста и полов, после этого стимулируется нерест температурным методом – экземпляры обоих полов помещают на два три часа в холодильник, а потом переносят в воду 20-22 градусов, потом происходит процесс оплодотворения, когда образуются личинки, которые сначала свободно плавают в толще воды, но при достижении размера около 400 микрон должны на что-то осесть.

Так бывает и в море, но биологи в качестве субстрата для оседания предложили личинкам специальные пластмассовые пластины, а также раковины устриц, на которые те и осели.

Со стороны, это напоминает гирлянды — чашечки и раковины нанизанные на нити и помещены в воду. Причем, раковины устриц позволяют поддерживать необходимую PH воды, который меняется после добавления кормовых водорослей.

По словам А.Пирковой, сами личинки изначально взяты из севастопольских бухт и имеют разный фенотип, который наследуется.

В дальнейшем, биологи рассчитывают отобрать лучшие экземпляры для будущего маточного стада, культивируя и закрепляя лучшие качества вида в частности, стрессоустойчивость.

В двух ваннах и находятся те самые 10 тысяч штук спата, который уже на днях переместят и высадят в море.