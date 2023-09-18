Приглашают женщин на бесплатную маммографию

С 15 сентября по 13 октября в Севастополе проходит «Месяц здоровья молочной железы»: в онкодиспансере на ул.Ерошенко женщинам старше 39 лет будут делать бесплатную маммографию.

Направление от врача не нужно. Условий приема всего два: предварительная запись по телефону +7 (978) 254-50-52 и возраст старше 39 лет. Обследование можно пройти с понедельника по пятницу с 8.00 до 16.00. Суббота и воскресенье — выходной.

«Месячник пройдет в рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение». Его главная задача – снижение смертности от злокачественных новообразований. Региональный проект направлен на совершенствование профилактики и раннее выявление злокачественных новообразований», — сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Севастополя.

В департаменте напомнили, что показаниями к проведению маммографии являются:

— объемное образование в молочной железе; деформация молочной железы;

— длительная болезненность одной из желез; увеличение молочной железы;

— наличие выделений из соска; отсутствие обследования молочных желез последние два года и более.