Предлагают мировое соглашение по земле у памятника Примирению

Это старейшее производственное предприятие еще в 2008 году арендовало на 25 лет участок земли у города для строительства гостиничного комплекса и создания рекреационной зоны. Но на этом месте впоследствии появился памятник «Примирения». Договор аренды с ООО «ОКСИ» официально был расторгнут в конце 2017 года — спустя почти полгода с начала строительных работ. При этом предприятию был выставлен счет за аренду участка, который включал и период, когда на нем велись работы по установке памятника.

Несмотря на такой несправедливый расклад предприятие все счета оплатило, участок вернуло городу, хотя чиновники даже не посчитали нужным предложить взамен другой земельный участок.

Чиновникам, давшим указания осваивать арендуемый обществом участок, по-сути дали возможность сохранить лицо: не привлекали СМИ, не требовали возбуждения уголовных дел против руководителя ГКУ «Управления по эксплуатации объектов городского хозяйства» Александра Антюфеева, превысившего должностные полномочия, и привлечения к ответственности его подрядчиков и непосредственного руководителя — директора Департамента городского хозяйства Михаила Тарасова. В последствии оба руководителя были осуждены за превышение должностных полномочий и сейчас отбывают наказание. В материалах суда теперь есть, документы контрактов, свидетельствующие о проводимых на участке ООО «ОКСИ» работ, подписанные А.Антюфеевым в период действия договора аренды этого участка.

Ситуация получила неожиданный поворот, когда спустя три года ДИЗО вдруг снова подал иск в суд на ООО «ОКСИ». Казалось бы, все вопросы улажены, все деньги заплачены. Тем не менее, департамент по имущественным и земельным отношениям обратился в суд с иском к предприятию на 10 млн рублей, требуя компенсацию за якобы недополученную арендную плату вместе с пеней и процентами за период строительства памятника «Примирения»! При этом ДИЗО вновь применил повышающие коэффициенты за неосвоение ООО «ОКСИ» земельного участка. Кстати, повышающие коэффициенты к предприятию периодически применялись и во время аренды земли.

Размер арендной платы внезапно увеличился до 520 тысяч рублей в месяц. При этом период аренды был указан с 1.02.2017 по 30.06.2019, но к тому времени договор был давно расторгнут.

Стоит отметить, что изначально ООО «ОКСИ» с пониманием отнеслось к потребности города по удовлетворению общественных нужд, не претендуя на компенсацию за потерю данного земельного участка, в том числе на затраты по подготовке различных изысканий и сложнейших проектных работ. Но после очередного несправедливого произвола чиновников предприятие вынуждено было подать встречный иск к ДИЗО, с требованиями по компенсации понесенных затрат и убытков, в том числе и незаконно полученную ранее арендную плату. Кроме того, ООО «Окси» направило в Следком по Крыму и Севастополю заявление с фактами о превышении должностных полномочий со стороны чиновников.

Тем не менее ООО «ОКСИ» рассчитывает на внесудебное урегулирование, которое справедливо решит многие острые вопросы. К сожалению, после обращения в адрес губернатора от уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, на связь с предприятием пока никто из чиновников правительства Севастополя не выходил. Зато в процесс активно включился аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей в Севастополе Ильи Пестерникова. Чтобы избежать очередной волокиты при рассмотрении вопроса, недавно, представителем общества были разосланы копии документа от уполномоченного при Президенте Российской Федерации в адреса: и.о. заместителя губернатора Максима Жукалова, в приемную заместителя губернатора Светланы Пироговой, директора ДИЗО Александра Ксенофонтова, директора департамента внутренней политики Сергея Бездольного и другим. Как быстро наступит реакция чиновников пока не известно.

Также было направлено предложение о процедуре медиации, которое было отклонено правительством города без конкретный оснований, со ссылкой на решение суда, не вступившего в законную силу.

В апреле 2023 года ООО «ОКСИ» уже направляло проект мирового соглашения в адрес органов исполнительной власти Севастополя, однако в нарушение законодательства оно не было рассмотрено надлежащим образом. Ответ, а по сути отписка от и.о.заместителя губернатора Севастополя Максима Жукалова получен спустя четыре месяца. Чиновник сослался на решение суда, которое не вступило в законную силу. Кстати, по поводу этого формального и затянувшегося ответа, направлена жалоба в Следственный комитет, который даст оценку действий должностного лица.

Стоит отметить, что в ходе рассмотрения арбитражного дела, ООО «ОКСИ» были выявлены существенные вновь открывшиеся обстоятельства, которые могут объективно повлиять на результат рассмотрения дела в суде. И как положительный факт, что Арбитражный суд Севастополя принял к рассмотрению заявление по вновь открывшимся обстоятельствам. В качестве таких обстоятельств заявлены госконтракты, заключенные от имени правительства Севастополя, а также проектная и исполнительная документация о выполненных работах. Однако суд не стал изучать все приобщенные документы и давать им свою оценку. На заседании , которое состоялось 7 сентября, где Общество предоставило в полном объеме все необходимые дополнительные документы и уточнения к заявлению по необоснованно взысканной аренде, судья вынес Определение об отказе в восстановлении срока для подачи заявления и прекращении производства. Так как Общество считает, что срок для подачи заявления возможно восстановить, данное Определение было обжаловано.

ООО «ОКСИ» надеется, что с правительством Севастополя они находятся в стадии урегулирования спорных вопросов, и рассчитывает на благоразумие, прагматизм, справедливость и ответственность перед бизнесом представителей государственной власти при разрешении этого вопроса. Предприятие надеется и на помощь в восстановлении справедливости уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, губернатора Севастополя М.Развожаева и Следственого комитета по Республике Крым и Севастополю.