Капоэйристы из Севастополя – призеры Всероссийских соревнований

Соревнований состоялись 14 сентября в Анапе. Традиционно они считаются одними из самых массовых детско-юношеских спортивных форумов в России и проводятся по более чем двадцати видам спорта, культивирующим боевые искусства.

Всего в играх приняли участие около пяти тысяч человек из более семидесяти регионов страны. Ребята выступили в разных возрастных категориях. В результате, первое место в возрастной категории «мальчики 10-12 лет» занял Арсений Литвинюк, Литвинюк, второе и третье (девушки) – у Александры Приймак и Анастасии Пикулиной (соответственно), третьим среди мальчиков 10-12 лет стал Семен Янишевский.

Ребят тренируют севастопольские тренеры Марина Ляшенко, Илья Поприйчук, Андрей Пришва, Нелли Михеева.

Как рассказала «Севастопольской газете» тренер М.Ляшенко, всего семь юных севастопольцев приняли участие в соревнованиях. Наши капоэйристы выступили в данном чемпионате уже во второй раз. Мероприятие очень масштабное, поединки идут сразу на нескольких коврах, в напряженной борьбе.

— Наши дети смогли собраться и показать хороший уровень. Некоторые показали более высокий результат, чем в прошлом году. Двое из наших спортсменов, к тому же, в качестве дополнительной дисциплины установили рекорд — они сделали по 500 приседаний, за что получили наградные значки, — рассказала тренер.

М.Ляшенко также сообщила, что в ноябре в Севастополе пройдет Первенство города, а в конце декабря в Ялте — открытое первенство Крыма.

Главный старт года — первенство России — намечено на апрель 2024 года, в этом престижном чемпионате севастопольцы планируют принять участие уже в третий раз.