Билеты на предновогодний спектакль раскупили за полдня

Театральный концерт-спектакль «Пока часы двенадцать бьют», который традиционно дают в театре им.Луначарского вечером 31 декабря, настолько популярен среди жителей Севастополя, что билеты на него были раскуплены, как только появились в продаже.

Пожалуй, ни один из театральных спектаклей не может похвастаться такой популярностью, как тот, что еще даже не поставлен. Но факт останется фактом: кто не успел, тот останется в новогодний вечер без предновогоднего театрального настроения.

Как рассказала «Севастопольской газете» администратор театра Ольга, все дело в том, что это уже сложившаяся севастопольская традиция, и ожидание старта продаж — одна из ее составляющих.

— Это не удивительно! Многие хотят предновогоднюю ночь провести в театре, но, к сожалению, все севастопольцы не могут поместиться в нашем зале, — прокомментировала предстоящий аншлаг администратор.

По ее словам, всего в театральном зале 696 мест, которые примерно к обеду воскресного дня уже были раскуплены. Билеты появились в продаже на сайте театра в полночь 17 сентября, утром появились сообщения в соцсетях о начале продажи. Ну а дальше все происходило, как на спортивной дистанции, — кто быстрее.

Сам спектакль еще только будет создаваться. То есть, основная канва, конечно, остается неизменной, но она будет дополнена новыми историями.

— Режиссерские задумки у же есть. Спектакль-концерт будет поставлен нашими молодыми артистами, которые пробуют себя в качестве режиссеров. Всем процессом будет руководить главный художественный руководитель театра Григорий Лифанов, — сообщила администратор.

В качестве утешительного приза тем, кто не успел приобрести билет на 31 декабря, станут повторы спектакля в первые дни января 2024 года.