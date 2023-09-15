За пополнение Единой городской карты придется заплатить

Пополнение транспортной карты ЕГКС наличными через платежные терминалы с 9 сентября облагается банковской комиссией. Но есть способ ее не платить.

Севастопольцы в соцсетях пишут, что при попытке пополнить карту через терминал стандартная комиссия со 100 рублей составляет 18 рублей. Если эти комиссионные 18 рублей распределить на стоимость поездок. Получается, что проезд в общественном транспорте Севастополя с сентября подорожал почти на три рубля. Стоимость одной поездки по ЕГКС теперь не 24 рубля, а все 27!

Заместитель генерального директора ООО ЕГКС Василий Репин подтвердил «Севастопольской газете» данную информацию. Но сообщил, что компания по-прежнему предлагает альтернативу: пополнить транспортную карту без комиссии можно на официальном сайте и в мобильном приложении ЕГКС при помощи Системы Быстрых Платежей.

— В связи с новыми условиями договора с городом избежать комиссионных плат за пополнение карт не представляется возможным. Ранее правительство Севастополя публично заявляло, что хочет ликвидировать единую городскую карту и внедрить оплату за проезд в общественном транспорте банковскими картами. В связи с этим суммы, предполагаемые на покрытие обслуживания платежных агентов, в новом договоре с нами не предусмотрены. А они в свою очередь вправе устанавливать и взимать внешнюю комиссию за пополнение транспортных карт, что собственно и произошло, — объяснил В.Репин.

По его словам, комиссию за пополнение карт через официальный сайт и приложение ООО ЕГКС, предприятие покрывает из собственных средств.