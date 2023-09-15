Возведение Больницы скорой помощи под особым контролем

Строительство Больницы скорой медицинской помощи (БСМП) в Севастополе включили в перечень проектов, которые подлежат особому контролю со стороны государства. Распоряжение об этом подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

«Перечень проектов, финансируемых в рамках государственных программ, а также из Фонда национального благосостояния (ФНБ), дополнен 32 новыми позициями. Речь идет о проектах, которые уже реализуются в сфере здравоохранения, науки, экологии, атомной энергетики, транспорта и дорожного строительства», — сообщили в пресс-службе правительства РФ.

В перечень включено возведение севастопольской Больницы скорой медицинской помощи, строительство атомных ледоколов, создание уникальной научной установки класса «мегасайенс» на острове Русский и перспективного источника синхротронного излучения в городе Протвино Московской области. Кроме того, в него вошло строительство и реконструкция дорог в Крыму, Адыгее, Башкирии, Татарстане, Камчатском крае и других регионах России.

Теперь проекты подлежат особому контролю со стороны государственных органов. Предполагается, что это поможет исключить коррупционные нарушения и повысить эффективность расходования бюджетных средств и средств ФНБ.

В феврале правительство России внесло севастопольскую Больницу скорой помощи в перечень социальных, инфраструктурных и других значимых объектов, которые будут построены в 2023-2027 годах с использованием средств федерального бюджета. В основу его формирования лег принцип — завершить все начатые объекты и не допустить появления незавершенного строительства.

В июне сообщалось, что строительство здания будущей БСМП по-прежнему находится на этапе котлована. Связано это с увеличением стоимости работ. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев тогда пообещал, что здание таки построят в следующем году, а затем перейдут к этапу подключения оборудования и лицензирования медицинского учреждения.