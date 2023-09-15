Сенат США расследует отказ включить Starlink в Крыму по запросу Украины

Сенат США проводит расследование в связи с отказом американского предпринимателя Илона Маска активировать по запросу украинских властей сервис спутниковой связи Starlink на территории Крыма в 2022 году.

«Комитет интенсивно расследует это дело со всех сторон», — сообщил председатель комитета сената по вооруженным силам Джек Рид (демократ от штата Род-Айленд) агентству Bloomberg.

Сенатор заявил, что отчеты об использовании Starlink «выявили серьезные пробелы в обязательствах по национальной безопасности». По его словам, комитет изучит более широкие рынки спутниковых сервисов, государственные контракты и «колоссальную роль Маска и его компании в этом деле».

«Когда идет речь о национальной безопасности, последнее слово не может быть ни за Маском, ни за любым другим частным лицом», — отметил Рид.

По данным Bloomberg, другие сенаторы-демократы потребовали от Пентагона разъяснений, почему именно Маск, а не представитель оборонного ведомства, контролирует использование Starlink на Украине. Сенаторы Джинн Шейхин (от штата Нью-Гэмпшир) и Элизабет Уоррен (от штата Массачусетс) намерены направить министру обороны США Ллойду Остину запрос с просьбой предоставить детальную информацию о Starlink и деятельности Маска на Украине, сообщил агентству неназванный помощник конгрессмена.

Ранее Маск заявил, что отклонил запрос Украины на активацию сервиса спутниковой связи Starlink, так как хотел помочь людям. Предприниматель считает, что сервис Starlink не может быть использован для нападения Киева на Крым, так как это нарушило бы пользовательское соглашение компании. Позднее он объяснил свой отказ активировать Starlink действием антироссийских санкций.

Starlink — глобальная спутниковая система, разворачиваемая компанией SpaceX Илона Маска для обеспечения высокоскоростным широкополосным спутниковым доступом в интернет в местах, где он был ненадежным, дорогим или полностью недоступным.

С 2022 года Starlink применяется Вооруженными Силами Украины для связи между подразделениями и наведения оружия, дронов и артиллерии с целью уничтожения российских военных позиций, танков и техники.