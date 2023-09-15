Размежевали часть парка Победы

Как пояснила на заседании правительства и.о.директора департамента архитектуры и градостроительства Юлия Шемонаева, речь идет о разделе земельного участка с кадастровым номером 91:02:001015:271 для образования земельного участка под существующими объектами недвижимости и приведения в соответствие вида разрешенного использования с жилой застройки — на гостиничное обслуживание.

По ее словам, в соответствие с Градостроительным кодексом принятие проекта постановления не требует проведения общественных обсуждений и публичных слушаний, поскольку территория расположена в границах элементов планировочной структуры, утвержденной в составе документации по планировке территории парка Победы.

Ю.Шемонаева также сообщила, что проектом не предусмотрено установление, изменение, отмена «красных линий» улично-дорожной сети и границ территорий общего пользования.

— Это у нас территория, где домики. Где была поменяна территория на «жилье». Мы возвращаем в «гостиничное обслуживание» и образуем участок именно под этими частными объектами, чтобы это соответствовало первоначальному виду разрешенного использования, — уточнил, особо не углубляясь в предысторию, губернатор Севастополя Михаил Развожаев изменение назначения земли.

Между тем, именно этот участок — последний незастроенный в парке Победы — несколько лет является причиной судебных разбирательств.

На ул.Летчиков, 12а, на участке площадью более 2,7 га с кадастровым номером 91:02:001015:271 когда-то находилось стрельбище охотничьего общества и турбаза с деревянными домиками. Еще осенью 2020 года без проведения торгов эта земля была сдана в аренду питерскому ООО «Русские строительные традиции», которое намерено построить там элитный жилой комплекс «Облако» на 500 квартир. Проект даже представили на одном из заседаний архитектурно-художественного совета, но он вызвал вопросы и у депутатов Законодательного собрания, и у городской прокуратуры, которая выявила нарушения при заключении договора аренды.

После вмешательства прокуратуры и вынесения соответствующего представления департаментом по имущественным и земельным отношениям Севастополя была сделана неудачная попытка расторгнуть договор аренды. Но ДИЗО суды проиграл.

Вдохновленные результатом «Русские строительные традиции» решили отсудить право арендатора выкупить участок со скидкой в 20% от кадастровой стоимости. Но инициатива натолкнулась на судебный иск прокуратуры, которая требует расторжения договора аренды.

Судебное заседание состоится в октябре. Пока же городское правительство поспешило распланировать и размежевать спорную территорию.