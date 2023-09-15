Придумывают новые схемы мошенничества, но не чураются и старых

Девушку обманул онлайн-работодатель, выманив у нее 92 тысячи рублей. А мужчина перечислил фальшивому «следователю» 1,1 млн рублей. В полиции Севастополя рассказали о новых способах дистанционного мошенничества.

Онлайн-работодатели не платят деньги, а забирают

«Желание получить дополнительный доход обернулось для 21-летней севастопольской студентки имущественным ущербом более чем на 92 тысячи рублей. Поддавшись на уговоры лже-работодателей, которые через мессенджер предложили ей оплатить бронирование гостиничных номеров, девушка перевела незнакомцам свои сбережения, после чего поняла, что стала жертвой преступления», — сообщили в УМВД России по Севастополю.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество».

В полиции рассказали, что одна из распространенных на сегодняшний день мошеннических схем заключается в предложении легкого заработка через интернет. Злоумышленники выдают себя за представителей известных фирм и размещают в интернете объявление с заманчивым предложением разбогатеть на рекламе товаров через соцсети. Потенциальной жертве присылают электронное письмо, но «работодатель» может и позвонить.

Поначалу «работа» выглядит вполне нормальной. Новый сотрудник получает задания, делает репосты рекламных объявлений и получает небольшую оплату. Через некоторое время аферисты дают еще одно задание — например, о предварительной оплате несуществующего товара «для создания ажиотажа вокруг какой-либо торговой марки». Деньги обещают вернуть вместе с приличным вознаграждением. Конечно, этого не происходит, а обманутому «сотруднику» остается только писать заявление о мошенничестве.

Позвонил «следователь»

36-летнему севастопольцу позвонил незнакомец, который представился сотрудником следственных органов и сообщил, что мошенники от его имени пытаются оформить крупный кредит. Следуя инструкциям телефонного афериста, мужчина отправился в банк, где оформил два кредитных займа на общую сумму более 1,1 миллиона рублей. Затем он перечислил все деньги на продиктованный ему счёт. Когда понял, что стал жертвой дистанционного мошенника, мужчина обратился в полицию, рассказали об очередном обманутом в пресс-службе УМВД России по Севастополю.

По данному факту также возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

«Независимо от того, кем вам представляются – сотрудниками банков, правоохранительных или следственных органов, и какими неприятностями грозят, помните, вас таким образом пытаются обмануть телефонные мошенники!», – в очередной раз предостерегли в полиции.

Проголосуйте за племянницу!

О шести фактах дистанционного мошенничества за сутки по схеме «Проголосуй за племянницу, пожалуйста!», сообщили в полиции Симферополя.

«За минувшую неделю в Республике Крым сотрудниками полиции зафиксировано множество случаев взлома мошенниками пользователей мессенджеров: WhatsApp, Viber, Telegram», — рассказали в пресс-службе.

Схема обмана, с которой столкнулись жители крымской столицы, выглядит следующим образом: пользователи мессенджеров получают от знакомых сообщение с одинаковым текстом: «Привет! Прошу прощения, что отвлекаю. Можешь тут за (ИМЯ) проголосовать, пожалуйста? Это моя племянница. У них в балетной школе конкурс проходит, путевка в детский лагерь на кону. Немного голосов не хватает до победы».

После текста следует ссылка на «сайт для голосования». Пользователь мессенджера переходит по ссылке и предоставляет доступ к своей учетной записи. Персональные данные попадают в руки злоумышленников. Затем мошенники рассылают уже от имени этого человека по всем его контактам просьбу занять определенную сумму денег.

«Так, за минувшие сутки мошенники выманили у доверчивых граждан более 180 тысяч рублей», — заявили в симферопольской полиции.

Чтобы не стать жертвой мошенников, не нужно переходить по незнакомым ссылкам. Лучше перезвонить знакомому, от которого поступило сообщение. Также в настройках мессенджеров можно поставить двухфакторную аутентификацию. Это поможет в случае перехода по неизвестной ссылке избежать взлома аккаунта.

Если вы уже перешли по неизвестной ссылке, то проверьте раздел «привязанные устройства». Обнаружив неизвестное устройство, необходимо его «отвязать» — это поможет закрыть доступ со стороны злоумышленников к вашим персональным данным.