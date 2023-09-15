Парки строят, а потом за ними не следят

Жители жалуются на плохое содержание парков, а чиновники — обещают проблемы взять под контроль, заодно не забывая пропиариться.

За последние несколько лет в Севастополе появилось много новых и реконструированных скверов и парков. В большинстве случаев они типовые: дорожки из плитки, скамейки, урны, перголы, детские и спортивные площадки, иногда новые деревья и кусты. Обустройство таких общественных пространств стоит немалых денег.

Тем не менее радость людей от создания в городе комфортных и красивых мест отдыха длится не долго. Через год-два оборудование приходит в негодность, вновь высаженные деревья погибают. Прогулки по таким местам становятся небезопасными. Такое происходит повсеместно, потому что у городских парков и скверов нет хозяина, а если и есть, то нет денег на их содержание и обслуживание.

От того и жалуются севастопольцы в соцсетях: в скверах грязно, мусор не вывозят, растения сохнут, качели сломались, ворота упали, мальчик сломал ногу, девочка порезала руку. И пишут письма во все инстанции, просят, чтобы ответственные лица навели порядок, а те — не наводят.

Люди не унимаются и обращаются к депутатам, депутаты избирателям не отказывают — пишут чиновникам и ответственным лицам: так и проходит жизнь, ведь просто выполнять свою работу — содержать парки и скверы в достойном виде почему-то у нас не получается.

Сквер Севастопольских курсантов

Сейчас в сквере, который отремонтировали три года назад, детские площадки в аварийном состоянии и деревья засохли. Жители близлежащих домов написали коллективное письмо своему депутату — Владимиру Немцеву, который еще и глава городского парламента.

Разбираться в проблеме он выехал на место, пригласив не только жителей, но и руководство ГБУ «Парки и скверы», ГУПС «Управляющая компания «Стрелецкая бухта», а также депутатов Гагаринского округа, сообщила пресс-служба заксобрания.

— Мы внимательно прошли вместе и разобрали все замечания, которые были у местных жителей. Некоторые сухие деревья уже спилили. На остальные подали заявки для выдачи порубочных билетов и обследования зеленых насаждений, которые погибли частично, возможно ли их обработать, либо необходимо произвести санитарную обрезку, — рассказал В.Немцев.

Он пообещал, что в сквере установят видеонаблюдение, а для безопасности — «лежачего полицейского» перед пешеходным переходом возле домов №№ 12,14 по ул.Ефремова, который ведет к скверу.

— В отношении детских площадок есть уже договоренность с подрядчиком. В течение двух месяцев появятся и будут заменены поломанные элементы детских горок, а в ближайшее время бригада специалистов выйдет, внимательно осмотрит и произведет необходимый мелкий ремонт самостоятельно. По просьбам родителей заменят или усилят цепи на детских качелях, на некоторых удлинят секции для удобства детей, — подчеркнул депутат.

Комсомольский парк им.Байды

В соцсетях появились сообщения от жителей Ленинского района о том, что игровые элементы на детской площадке в Комсомольском парке пришли в негодность.

Внимание на эти жалобы обратил сам глава Ленинского МО Максим Сердюк и в ответ написал: «Местные жители пожаловались на состояние канатов для детей и попросили заменить сломанные детали. Сегодня выехал на место и обследовал все детские элементы Комсомольского парка». Такую новость выдал сайт Севастопольской партийной организации «Единой России».

Оказалось, что для некоторых тросов, требуются соединительные муфты, на одной из детских площадок оторвано крепление фанерной детали, недоделанный водовод не огорожен и травмоопасен.

М.Сердюк заверил жителей своего района, что напишет письма тем, кто должен и может всё исправить.

«Взял данный вопрос на контроль и направлю обращения в соответствующие инстанции», — пообещал глава администрации. На том круг и замкнулся.