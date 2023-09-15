Отчитались о досрочном ремонте улицы Вакуленчука

Участок дороги от ЦУМа до пересечения с улицей Руднева отремонтировали за полтора месяца. Работы велись по ночам, улицу Вакуленчука днем не перекрывали.

— К ремонту приступили в июле. По контракту срок окончания работ у нас был в ноябре, но мы закончили досрочно. До ремонта здесь были выбоины, ямы, плохо держалась разметка на старом покрытии. Рабочие заменили бортовой камень, ликвидировали просадки, отремонтировали тротуары, сделали заездные карманы и, конечно, заменили покрытие и нанесли новую разметку, — рассказал заместитель руководителя «Дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры» Александр Ширяев.

Ремонт выполнялся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». На участок в 640 метров потратили 29 млн рублей в рамках дополнительного финансирования на проект этого года в 600 млн.

Главный инженер компании-подрядчика Севдорстрой Алексей Михайленко заверил журналистов, что новое дорожное покрытие прослужит дольше, чем старое.

— Здесь верхний слой — щебеночно-мастичный асфальтобетон. Он дороже обычного асфальтобетона, — сообщил А.Михайленко.

На уточняющий вопрос о том, сколько же прослужит новая дорога, главный инженер сказал, что гарантийный срок на нее — пять лет. На участке работало 20 человек и 15 единиц техники:

— Пришлось работать по ночам, так как здесь сильное движение. Движение полностью не останавливали ни разу. Сейчас еще осталось благоустроить прилегающую территорию и засыпать плодородный грунт.

А.Ширяев с гордостью добавил, что по программе «Безопасные и качественные дороги» в 2023 году запланировано 207 объектов, из них уже выполнено 150. В высокой степени готовности еще 20.

— Досрочно планируем в этом году закончить весь нацпроект. Финансирование в целом составляет 1,7 млрд рублей. Уже формируем план на 2024 год, прислушаемся к пожеланиям жителей. К концу 2027 года в Севастополе будут отремонтированы все дороги, — пообещал А.Ширяев.

Впрочем, судя по всему, на этом дорожные работы не закончатся: дорожникам придется ремонтировать уже ранее отремонтированные участки дорог, на которых из-за жары в августе волнами поплыл асфальт.