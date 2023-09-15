Оползень угрожает снести детскую площадку

Активизировавшийся после июльского ливня оползень может уничтожить детскую площадку «Полянка» на ул.Адмирала Макарова, 13. Местные жители бьют тревогу: склон необходимо укрепить пока никто не пострадал.

Год назад члены территориального общественного самоуправления (ТОС) «Макарова» выиграли грант в размере трех миллионов рублей на благоустройство общественного пространства, расположенного на пересечении улиц Адмирала Макарова и Хрулёва.

Перед установкой детской площадки макаровцы хотели укрепить близлежащий склон, но средств для этого им не выделили. Площадку построили там, где планировали, а через пару месяцев в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» им еще и автодорогу отремонтировали. Вот только поторопились, не продумали ландшафтные нюансы.

В процессе ремонта дороги строители нарушили систему ливневого водотведения, а в месте расположения детской площадки убрали искусственные преграды — снизили уровень бордюрного камня.

После первого серьезного ливня, 27 июля, вода с ул.Хрулева хлынула вниз по новой асфальтированной дороге, минуя забитые ливневки, прямиком через детскую площадку к опасному склону, чем спровоцировала оползень. Кусок грунта рядом с детской площадкой снесло за минуты. Сейчас детская площадка — место небезопасное, любое природное или антропогенное воздействие на почву может вызвать новое обрушение.

Представители ТОС «Макарова» со своей проблемой обращались в разные инстанции, но вразумительного ответа от чиновников не получили. Глава Нахимовского муниципалитета Михаил Лазарев место оползня осмотрел, прошел с общественниками по руслу, который пробил себе дождевой поток, и распорядился установить предупреждающую об опасности табличку. Укрепление склона и переделывание дороги не в его компетенции. Такие вопросы решаются на уровне городского правительства, непосредственно в департаменте городского хозяйства, который осведомлен о происшествии, но даже по истечении двух месяцев ничего для исправления ситуации не предпринял.

Находиться на новой детской площадке по прежнему небезопасно. Вопрос остается открытым. По мнению местных жителей, укрепление части склона ситуацию улучшит, но проблему не решит.

Дело в том, что склон Ушаковой балки давно признан опознеопасным, но несмотря на это предприимчивые люди всевозможными путями захватывают вблизи объектов культурного наследия и памятника природы регионального значения «Ушакова балка» земельные участки под жилое строительство с видом на Севастопольскую бухту. Кстати, любые строительные работы там незаконны и опасны. На сегодняшний день склон нелегально застроен двух-трех этажными домами, что создает дополнительную нагрузку на неустойчивую почву в водоохраной зоне.

Кроме того, с начала лета в районе Угольной бухты на причалах №43 и №44 начались строительные работы по реконструкции причальной стенки. По словам «макаровцев», работы ведутся круглосуточно, строители используют тяжелую технику, в том числе гидравлические молоты для забивания свай.

«Уровень шума и вибрации превышает все установленные законом нормы. Подобные работы могут привести к еще более серьезным оползневым процессам на данной территории», — уверены члены ТОС «Макарова».