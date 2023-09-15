Австрийская балерина, выступившая в Севастополе, покинула Баварский государственный балет

Прима Баварского государственного балета Приска Цайзель покинула труппу по собственному желанию. Об этом сообщила пресс-служба мюнхенского театра.

«Во время летней паузы она выступала на танцевальном концерте в Севастополе в Крыму. После нескольких раундов переговоров с руководством Баварского государственного балета и Баварской государственной оперы Приска Цайзель запросила расторжение контракта к началу сезона. Руководство выполнило эту просьбу», — цитирует сообщение пресс-службы Баварского государственного балета ТАСС.

Как ранее сообщала газета Sueddeutsche Zeitung со ссылкой на представителя Баварского государственного балета, там узнали о планах Цайзель выступить в июле в Севастополе незадолго до мероприятия. В Мюнхене дали понять, что не дают согласия на участие в выступлении, но балерина не стала менять планы.

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На большой сцене в Херсонесе 26 июля Севастопольский театр оперы и балета представил балетный гала-спектакль, посвященный 240-летию города. Поздравить севастопольцев приехали ведущие солисты главных российских театров — Большого, Мариинского, МАМТ им.Станиславского и Немировича-Данченко, НОВАТа и зарубежные гости: Сергей Полунин, Ксения Рыжкова, Джона Кук, Мария Ширинкина, Владимир Шкляров, Евгения Образцова, Семен Чудин, Ольга Марченкова, Клим Ефимов, Приска Цайзель, Дмитрий Соболевский, Валерия Муханова, Артур Мкртчян, Ольга Гришенкова, Роман Полковников.