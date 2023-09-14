Вдов участников СВО законом защитят от увольнения

В Госдуму внесен законопроект, запрещающий увольнять вдов участников СВО. В случае принятия закона, работодатель не сможет уволить такую сотрудницу в течение года с момента гибели супруга.

«Мы убеждены, что семьи бойцов, которые поставили задачу защиты нашей страны выше всего, должны быть защищены в любой ситуации. В том числе в ситуации, когда произошло непоправимое. Поэтому нашим законопроектом предлагается защитить вдов погибших участников СВО от увольнения с работы в течение года, чтобы семья могла справиться с утратой и имела возможность нормализовать жизнь в такой непростой ситуации», — пояснил соавтор инициативы, член Комитета по промышленности и торговле Игорь Антропенко.

В случае принятия федерального закона трудовые права жен ветеранов боевых действий будут защищены аналогично правам женщин, имеющих ребенка в возрасте до трех лет, одиноких матерей, воспитывающих ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет. Для вдов участников СВО есть одно условие — у них не должно быть повторного брака.