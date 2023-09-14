В 1-е отделение Золотой Балки придет культура

В поселке под Балаклавой появится не только интернет, но и Дом культуры. Его построят за год — уже ведутся подготовительные работы.

«Заключен государственный контракт на строительство клуба в 1-м отделении Золотой Балки. В настоящее время на строительной площадке выполняются подготовительные работы, заготавливаются строительные материалы. На объекте задействован подрядчик ООО «Антей-стройинвест», — сообщили в департаменте капитального строительства Севастополя.

Согласно проекту, Дом культуры будет двухэтажным. На первом этаже расположится зрительный зал на 150 мест, эстрада, зал для хореографии, библиотека, вестибюль-фойе, кружковые и вспомогательные помещения. На втором этаже — антресоль, кружковые и тренерские зоны, спортивный зал, административные и вспомогательные помещения.

На этой неделе были подведены итоги всероссийского голосования на подключение сел, поселков и аулов к высокоскоростному интернету в 2024 году. В Севастополе лидером стало поселок 1-е отделение Золотой балки Балаклавского муниципального округа. Интернет, как и Дом культуры, должен появится в селе уже в следующем году.