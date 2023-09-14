Тротуаров и велодорожек проложат на 444 миллиона рублей

К середине следующего года от развязки «Огурец» до Фиолентовского кольца должны появиться современные тротуары и велосипедные дорожки.

Два контракта на общую сумму 0,444 млрд рублей подписаны ГБУ «Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя» с подрядчиками: ООО «Дорожник» и АО «Севдорстрой».

«Дорожник» за 272,7 млрд рублей выполнит строительно-монтажные работы по устройству тротуаров и велосипедных дорожек на Фиолентовском шоссе от одноименной развязки до мыса Фиолент — длина участка 11 км. А «Севдорстрой» за 171,3 млрд рублей обустроит тротуарами и велодорожками оставшуюся меньшую часть — 5 км — от мыса Фиолент до 5-го км Балаклавского шоссе — Монастырское шоссе.

Согласно документации подрядчики выполнят проектные, подготовительные и непосредственно строительные работы: обустроят бортовые камни, тротуары, водопропускные трубы, водоотводы, возведут подпорные стены, установят остановочные павильоны и велопарковки, перильное ограждение, уложат тактильную плитку, произведут монтаж урн, дорожных знаков и разметки, а также озеленение территории.

Обе компании уже получили аванс в размере половины стоимости контракта. Работы должны быть завершены к 30 июня 2024 года.

Рассказывая в августе о проекте, исполняющий обязанности заместителя губернатора Севастополя Павел Иено объяснил, что велодорожки на Фиолентовском и Монастырском шоссе фактически закольцуются с участком на Камышовском шоссе. Таким образом в городе появится кольцевая велодорожка общей протяженностью 20 километров.