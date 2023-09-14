Спасатели вытащили женщину из колодца

В частном секторе Балаклавского района в колодец упала женщина. На ее вызволение потребовалось полтора часа.

Звонок с просьбой о помощи в Спасательную службу поступил 13 сентября в 16.44. К месту происшествия выехала дежурная смена поисково-спасательного подразделения «Юг». В эвакуации женщины из колодца участвовали три спасателя. Пострадавшую удалось вытащить за полтора часа и передать медикам.

Спасслужба Севастополя работает круглосуточно. В случае непредвиденных ситуаций звоните по телефонам: 112, 54-33-97; +7(978) 062-46-11; +7 (978) 377-74-21 (согласно тарифов вашего мобильного оператора).