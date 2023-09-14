Скрыл миллионы, чтобы не платить страховые взносы

С сентября по декабрь 2022 года директор организации, зная о задолженности перед налоговой, умышленно скрыл доходы предприятия в размере 9,7 млн рублей. Деньги он перевел на счета третьих лиц, минуя счет своей компании. Из-за этого не получилось взыскать в бюджет долг по страховым взносам, сообщили в пресс-службе ГСУ Следственного комитета по Крыму и Севастополю.

Экономическое преступление было выявлено следователями СК вместе с сотрудниками налоговой службы и УЭБиПК УМВД России по Севастополю.

В результате было возбуждено уголовное дело, которое заслушал Нахимовский районный суд. Уже во время расследования руководитель компании погасил задолженность перед налоговой и запасся положительными характеристиками. Именно поэтому приговор суда был относительно мягким, но мужчине придется оплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.