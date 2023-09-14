Прожиточный минимум повысили почти на тысячу

Правительством Севастополя постановлением от 14 сентября утвержден размер прожиточный минимум, с учетом бюджета на 2024 год.

Теперь средний размер прожиточного минимума составляет 15 559 руб. При этом для трудоспособного населения этот показатель утвержден в размере 16 959 руб, для пенсионеров – 13 381 руб. Сумма прожиточного минимума на детей составила 16 182 рубля.

Для сравнения, на 2023 год эти показатели составили: в среднем 14 519, для трудоспособного населения – 15 826, для пенсионеров – 12 486 рублей. На детей в 2023 году предусмотрена сумма в 15 560 рублей.

Напомним, что с 1 июня 2023 года в связи с повышением прожиточного минимума в целом по Российской Федерации на 10%, правительство Севастополя приняло аналогичное постановление.