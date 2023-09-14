Просят ограничить въезд на автотранспорте на мыс Фиолент

Жители Севастополя просят Севприроднадзор ограничить подъезд автотранспортом к бровке склона на мысе Фиолент, введя хотя бы пятидесяти метровые ограничения. Севастопольцы обращают внимание на то, что на сегодня в результате активного движения автотранспорта вся растительность на мысе практически уничтожена.

По словам директора городского департамента природных ресурсов Юлии Гавриловой, такие предложения уже поступали в Севприроднадзор, о чем она сообщила 13 сентября, выступая в прямом телеэфире, организованном Центром управления регионом совместно с правительством Севастополя.

– Я солидарна и поддерживаю тех, кто обратился к нам с такой просьбой. Разумеется, Севприроднадзор не может ограничить движение автотранспорта, но мы инициировали этот вопрос на уровне соответствующих городских ведомств. Будем работать в этом направлении и добиваться, чтобы эта идея была реализована.