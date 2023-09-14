При встрече с дикими животными надо обращаться в МЧС или в Севприроднадзор

На вопрос, куда обращаться в случае встречи с дикими животными – змеей, потерявшейся нутрией или, например, лисой – 13 сентября в прямом телеэфире, организованном Центром управления регионом совместно с городским правительством, ответила директор департамента природных ресурсов и экологии Юлия Гаврилова.

Поводом к тому стал зафиксированный недавно случай, когда большая змея нападала на домашнюю кошку. Жители дома пытались справиться с ситуацией сами, после чего стали звонить в различные ведомства с просьбой помочь им.

По словам Ю.Гавриловой, в такой ситуации, в первую очередь, надо постараться не контактировать с диким животным, а именно не стараться его взять на руки, обнять, пожалеть, отнести домой.

При этом необходимо помнить, что даже в этом году в Севастополе выявлялись случаи зараженных бешенством животных.

– Дикое животное в принципе не ищет встречи с человек, а старается ее избежать. Если дикое животное представляет угрозу для человека, нужно обращаться в МЧС, там коллеги должны отреагировать. В случае же, если есть угроза для животного, нужно обратиться в Севприроднадзор, и мы уже сами разберемся, как с этим поступить, – пояснила Ю.Гаврилова.