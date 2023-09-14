Предложена новая памятная дата — День воссоединения

Соответствующий законопроект внесен в Государственную Думу и опубликован в Системе обеспечения законодательной деятельности. Изменения предлагаются в статью 1-1 Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России». Предлагается установить новую памятную дату: 30 сентября — День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией.

«30 сентября 2022 г. войдет в новейшую историю как день принятия в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области на правах субъектов Российской Федерации. Данное событие основано на исторической общности народов, проживающих на территориях указанных республик и областей, является результатом волеизъявления миллионов людей, реализации ими неотъемлемого права свободно и без вмешательства извне определять свой политический статус, осуществлять свое экономическое, социальное и культурное развитие», — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.