Пять лет скрывался в Мелитополе, но попался

Завершено уголовное дело в отношении злоумышленника, который в 2018 году в селе Заречное Симферопольского района избил местного жителя. Потерпевший скончался в больнице, а нападавший сбежал за границу.

В феврале 2018 года нетрезвый бездомный мужчина у магазина в селе Заречное поссорился с незнакомцем, нанес ему несколько ударов по голове и телу, а потом убежал. Потерпевшего доставили в больницу, где спустя неделю он скончался от полученных травм, сообщили в пресс-службе ГСУ Следственного комитета России по Крыму и Севастополю.

Личность подозреваемого была установлена, его объявили в розыск.

В мае 2023 года сотрудники УМВД России по Симферополю выяснили, что фигурант находится в Мелитополе. Его задержали, заключили под стражу и предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в прокуратуру для подписания обвинительного заключения, после чего его направят в суд.