Нецензурные надписи на машинах — мелкое, но хулиганство

Нецензурные надписи на нижней вставке автомобильного госномера, к сожалению, стали приметой сегодняшних автодорог. Сказать, что это повальное явление, нельзя. В данном случае, скорее, подойдет термин «нередкое».

Да, следуя в потоке автомобилей, взгляд то и дело цепляется за надпись на узкой полоске внизу под номером. Чаще всего — там реклама автосалона с телефоном. А бывает, приглядишься, прочтешь и ... «Фу! Ну и зачем это?» Этакая матерная бравада, вероятно, должно каким-то образом должна подчеркивать брутальность и самодостаточность владельца авто.

Спросите, кто это делает? Оказывается, предложений по части нанесения этакой «смелой» надписи — сколько угодно. В интернетной рекламе так и написано: «Заказать номерные рамки для госномера автомобиля с любой Вашей надписью и логотипом на нижней вставке рамки». Можно с подсветкой, можно без, но совсем недорого — от 350 до 400 рублей, и даже с рассылкой по регионам. Заказал, получил, установил и радуй матерным креативом взгляд следующих за тобой водителей.

И пусть себе возмущаются, негодуют, отводят глаза, отвлекают от надписи детей, пытаются обогнать или, наоборот, отстать, — это, как говорится, их личные проблемы.

— Но так ли это безнаказанно? — с этим вопросом «Севастопольская газета» обратилась в Управление Министерства внутренних дел РФ по городу Севастополю, направив информационный запрос.

Из ответа Госавтоинспекции стало ясно, что о проблеме там знают, поскольку дело это не такое уж и безобидное. Более того, «нанесение нецензурных надписей на транспортное средство расценивается как мелкое хулиганство, то есть административное правонарушение, ответственность за совершение которого предусмотрена статьей 20.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».

Далее поясняется, что согласно пункту 11 статьи 12 Федерального закона от 07.02.2011 №3-ФЗ «О полиции», ее сотрудники обязаны выявлять и пресекать подобные административные правонарушения, а также «осуществлять производство по делам об административных правонарушениях, отнесенных законодательством об административных правонарушениях к подведомственности полиции».

То есть, в случае выявления сотрудниками Госавтоинспекции признаков состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.1 КоАП РФ, правонарушитель должен быть доставлен в территориальный орган внутренних дел для решения вопроса о привлечении лица к административной ответственности.

Вот теперь понятно! Непонятными остаются разве что два момента: почему при определенности существующей законодательной базы владельцы автомобилей с вызывающими нецензурными надписями на номерах, выданных и здесь, и в различных регионах, свободно разъезжают по Севастополю.

И в ответе на информационный запрос нет сведений о случаях задержания и административного наказания нарушителей такого рода.